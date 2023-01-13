Психиатр рассказала, как избавиться от стресса и сохранять спокойствие

Если вы перегружены стрессовыми ситуациями, следуйте этим советам, чтобы сохранять спокойствие и расслабленность.

Все мы время от времени о чем-то беспокоимся и расстраиваемся. Это нормальная часть жизни, верно? Но когда уровень стресса повышается, это вызывает множество проблем со здоровьем, таких как головные боли, недосыпание, увеличение веса, снижение иммунитета и многое другое. Проще говоря, это может уничтожить вас разными способами, как физически, так и морально. Если вы тот, кто часто сталкивается со стрессовыми ситуациями, есть много определенных советов, как мгновенно уменьшить стресс.

Health Shots связались с доктором Соналом Анандом, психиатром больницы Вокхардт в Мумбаи, чтобы он рассказал о некоторых способах, которые могут помочь оставаться спокойным и расслабленным, особенно в стрессовых ситуациях.

1. Дыхательные упражнения. Медитация и глубокое дыхание имеют множество преимуществ, включая сохранение спокойствия в стрессовых ситуациях. Всякий раз, когда вы чувствуете тревогу, выполняйте дыхательные упражнения.

2. Слушайте музыку: настройтесь на свой любимый трек и постарайтесь встряхнуть все свое тело легкой дрожью. Это снижает уровень кортизола и замедляет пульс и частоту сердечных сокращений, снижая кровяное давление и снижая уровень гормонов стресса.

3. Измените свое внимание. Чтобы контролировать уровень стресса, сосредоточьтесь на положительных вещах, чтобы избежать чувства беспокойства и паники. Позитивное мышление может снизить уровень стресса и помочь вам почувствовать себя лучше.

4. Отправляйтесь на прогулку. Если вы чувствуете тревогу и стресс, прогуляйтесь немного. Это высвобождает эндорфины (гормоны счастья), которые стимулируют расслабление и улучшают настроение.

5. Поговорите с кем-нибудь. Выражение беспокойства — лучший способ получить некоторое облегчение, потому что иногда для снятия стресса необходим дружеский разговор.

6. Признайте, что вы обеспокоены. Всегда признавайте, что вы испытываете стресс и чувствуете тревогу, а затем двигайтесь вперед, чтобы снизить уровень стресса. Это позволит вам выражать и испытывать меньше стресса.

7. Время игр. Игра — отличный способ снять стресс. Независимо от того, один вы или с кем-то, вы можете пойти поиграть во что-то на свежем воздухе или просто включить игру на своем мобильном телефоне.

8. Встряхните тело. Встряхивание тела — один из лучших способов справиться со стрессом. Встряхивание тела — это терапия и процесс разогрева, помогающий вытряхнуть из головы и тела все напряжение.

9. Вздремните. Если вы чувствуете тревогу, раздражение и стресс, ничего не делайте, сделайте перерыв и вздремните.

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