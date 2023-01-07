Пять домашних средств, которые защищают волосы от вредных ультрафиолетовых лучей

Вредные солнечные лучи также повреждают ваши волосы и кожу головы. Для многих это звучит шокирующе, но это правда. Хотя солнце подсвечивает ваши роскошные локоны, оно также делает волосы сухими и ломкими.
Health Shots поговорили с доктором Ринки Капур, косметическим дерматологом и дермато-хирургом из The Esthetic Clinics, которая сказала: «Вредные ультрафиолетовые лучи могут повредить волосяные фолликулы и даже вызвать солнечные ожоги на коже головы».
Доктор назвала простые домашние рецепты солнцезащитного крема и маски для волос:
1. Солнцезащитный крем для волос с эфирным маслом виноградных косточек.
- Вам понадобится 10-20 капель эфирного масла виноградных косточек и 200 мл розовой воды.
- Смешайте эфирное масло виноградных косточек с розовой водой в миске.
- Перелейте его в бутылку с распылителем и храните в холодильнике.
- Распылите эту смесь на волосы перед выходом.
2. Кокосовое масло и сок лайма
- Смешайте 1 столовую ложку кокосового масла с ½ стакана воды и каплей сока лайма.
- Хорошо перемешайте и храните в бутылке с распылителем. Поместите его в холодильник.
- Чтобы кокосовое масло хорошо смешалось, вы можете поставить его в микроволновую печь на несколько секунд.
- Распылите эту смесь на волосы перед выходом.
3. Маска для волос с алоэ вера и авокадо
- В миску добавьте 30 мл кокосового масла, 15 мл авокадо, 10 г геля алоэ вера и 40 мл воды.
- Обязательно тщательно перемешайте все ингредиенты и удалите все комочки.
- Когда ингредиенты полностью растворятся, можно добавить несколько капель охлажденной розовой воды. Хорошо перемешайте смесь.
- Как только все ингредиенты будут тщательно смешаны и растворены, перелейте смесь в бутылку с распылителем и поставьте ее в холодильник.
- После этого она готова к использованию.
- Теперь сбрызгивайте волосы всякий раз, когда они становятся сухими и грубыми. Расчешите волосы и оставьте на 15 минут.
- После этого вымойте волосы своим обычным шампунем и кондиционером.
- Повторяйте процедуру каждые две недели и каждые три недели для сухих и поврежденных волос.
4. Маска из дыни и оливкового масла
- Смешайте 50 граммов дыни с 20 граммами оливкового масла первого отжима.
- Используйте эту смесь в качестве кондиционера после мытья головы.
- Оставьте на 10 минут, затем смойте холодной водой.
5. Маска для волос с маслом ши и авокадо
- Смешайте полстакана масла ши с половиной авокадо, чтобы приготовить маску для волос.
- Просто нагрейте их в течение нескольких секунд, дайте им остыть и нанесите на волосы.
- Оставьте его на волосах перед входом в бассейн или на пляж в течение дня.
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