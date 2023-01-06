Эксперт назвала самый эффективный напиток для быстрой потери веса

Ученые определили самый эффективный и бюджетный напиток для эффективного снижения веса. По их мнению, в борьбе с лишними килограммами можно использовать простую газированную воду.

Об этом пишет styler.

По словам специалистов, польза такой воды состоит в том, что она позволяет уменьшить объем порции, а соответственно избежать переедания и снизить потребление калорий.

Исследователи обнаружили, что при выпивании всего 250 мл сильногазированной простой воды в желудке образуется 900 мл газа. Неудивительно, что женщины испытывали чувство сытости, хотя на самом деле ничего не ели. При этом дискомфорта участницы эксперимента не чувствовали. Поэтому простую газированную воду теперь рекомендуют в качестве средства от переедания.

Если пить воду с углекислым газом умеренно, то есть не более 1–2 стаканов в день, то она способна выводить шлаки и токсины из организма, нормализовать пищеварение и разжижать кровь.

Простая газированная вода также имеет общую пользу для желудочно-кишечного тракта. В рамках одного рандомизированного двойного слепого исследования, пациентов, страдающих диспепсией или запорами, попросили в течение 15 дней пить простую воду. Одна группа пила газированную, другая — негазированную. Затем участников обследовали. Выяснилось, что у пивших газированную воду состояние улучшилось, а у контрольной группы — осталось без изменений.

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