Пять опасных заболеваний, которые проявляются болями в руках

По мнению врачей, часто повторяющиеся боли в руках могут быть следствием серьезных и опасных заболеваний, которые нельзя игнорировать, а лучше обратиться за консультацией к специалистам.

Боли в руках являются серьёзным симптомом, на который нельзя не обращать внимание. Иногда мы ошибочно принимаем такие боли за результат травмы или чрезмерной нагрузки.

Однако боли, по словам врачей, часто являются признаками пяти серьезных заболеваний. В своем исследовании доцент Свати Дешмух Медицинского факультета Северо-Западного университета, Чикаго, США, выяснила, что болевые ощущения в кистях и предплечьях могут быть следствием постковидного синдрома. И у таких пациентов боли долго не проходят, доставляя неудобство и бытовые проблемы.

Доказано, что при диабете могут наблюдаться боли в руках. Это связано с дисфункцией нервной системы из-за поражения мелких кровеносных сосудов. Постоянные боли в руках вызваны ухудшением притока крови к пораженным нервным окончаниям. Это приводит к тому, что самые обычные движения руками становятся болезненными.

Врачи из Американской ассоциации пенсионеров определили, что отеки и боли рук могут указывать на наличие тромба. С этим симптомом нужно быть особенно внимательными тем, у кого подключен медицинский катетер.

Онколог Гарри Ларссон рассказал, что частые болевые симптомы в руках наблюдаются у больных с раком легких. «За свою многолеьтнюю практику я встречал многих пациентов с жалобами на боль в плече, поскольку раковые метастазы распространились на лопатку, верхнюю плечевую кость или позвоночник», — пояснил он.

Кардиолог Лесли Чо рекомендует в случаях повторяющихся болей в руках пройти сердечное обследование, поскольку это может быть следствием сердечного приступа. Если при движении неприятные ощущения усиливаются, в состоянии покоя становится легче, то важно обратиться к кардиологу для наблюдения.

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