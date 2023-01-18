Пять популярных напитков, которые скрыто вредят вашему здоровью

Эксперты назвали пять напитков, которые могут усугублять воспалительные процессы в организме, что чревато плохими последствиями для организма.

Лате с сахаром в отличие от натурального кофе, не бодрит и не оказывает положительное воздействие на наш организм. В этом напитке много калорий и все они «пустые». Медики советуют отказаться или максимально ограничить добавленный сахар в кофейных напитках, а предпочтение отдавать натуральному кофе.

Овсяное молоко производится с ароматизаторами и добавлением сахара, такой напиток является вредным. Даже варианты без вкуса могут содержать около 7 граммов сахара на порцию, говорит эксперт Триста Бест. Это нужно учитывать при покупке продукта. Если вы хотите выбрать лучшее овсяное молоко, убедитесь, что в его состав не входит дополнительный сахар.

Сладкий чай может способствовать хроническому воспалению. К тому же, многие подслащенные напитки почти не имеют питательной ценности, то есть они просто снабжают вас сахаром и калориями. .

Магазинные смузи имеют добавленный сахар. В частности, добавление фруктовых соков для усиления вкуса смузи может очень быстро увеличить содержание сахара в напитке. Лучше приготовьте смузи дома.

Газированные сладкие напитки не несут ничего кроме вреда. Нутрициолог Лиза Янг говорит, что хроническое воспаление может развиться со временем из-за регулярного употребления напитков с большим количеством добавленного сахара, и сладкая газировка является основным фактором риска. Вместо этого выберите обычную воду или газировку без сахара. А потребление сладкого в целом лучше ограничить.

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