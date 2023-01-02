Пять признаков того, что ваша кожа требует увлажнения

Обезвоженная кожа наблюдается, когда человек теряет больше воды, чем потребляет, отсюда кожа кажется стянутой.
Компания Health Shots связалась с доктором Рашми Равиндрой, консультантом по дерматологии и косметологии больницы Фортис, Бангалор, которая перечислила признаки обезвоженной кожи.
Вот 5 признаков того, что вашей коже не хватает увлажнения:
1. Сухая кожа
Обезвоженная кожа может привести к сухости. Доктор Равиндра говорит: «Может быть общая сухость кожи или шелушащиеся поражения с зудом или без него». Это связано с недостаточным содержанием влаги в коже, что происходит изнутри.
2. Тусклость
Если ваш цвет лица выглядит тусклым, неровным и усталым, это может быть результатом обезвоживания кожи.
3. Темные круги и морщины
Когда ваше тело недостаточно увлажнено, можно увидеть темные круги под глазами.
4. Зуд
Это очень распространенный симптом обезвоженной кожи. Если вы испытываете шелушение и зуд кожи, это явно означает, что вашей коже не хватает влаги.
5. Сухость глаз, губ и рта
Обезвоженная кожа также включает такие симптомы, как сухость глаз, сухость во рту и сухость губ.
Побочные эффекты обезвоженной кожи также включают:
- Высыпания или прыщи. Сухая кожа увеличивает вероятность того, что ваши поры могут увеличиться, что позволит микробам, вызывающим прыщи, проникнуть глубже в кожу.
- Покраснение: сухая кожа обычно не опасна. Но если этим пренебречь, сухая кожа может привести к обезвоживанию кожи, что может привести к сыпи, трещинам на коже и покраснению.
- Воспаление: воспаление кожи и сыпь могут привести к покраснению, дискомфорту, зуду и сухости. Их также может быть трудно идентифицировать и лечить.
- Застой: омертвевшие клетки кожи, пот, загрязняющие вещества и кожный жир накапливаются в порах, вызывая застой.
- Повышенная чувствительность кожи: обезвоживание делает вашу кожу более чувствительной и склонной к воспалению. Повышенная чувствительность кожи характеризуется высыпаниями, сухими участками и покраснением.
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