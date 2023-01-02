Пять признаков того, что ваша кожа требует увлажнения

Вы когда-нибудь чувствовали, что ваша кожа остается сухой, зудящей или чувствительной, что бы вы ни делали? Возможно, это симптомы обезвоженной кожи.

Обезвоженная кожа наблюдается, когда человек теряет больше воды, чем потребляет, отсюда кожа кажется стянутой.

Компания Health Shots связалась с доктором Рашми Равиндрой, консультантом по дерматологии и косметологии больницы Фортис, Бангалор, которая перечислила признаки обезвоженной кожи.

Вот 5 признаков того, что вашей коже не хватает увлажнения:

1. Сухая кожа

Обезвоженная кожа может привести к сухости. Доктор Равиндра говорит: «Может быть общая сухость кожи или шелушащиеся поражения с зудом или без него». Это связано с недостаточным содержанием влаги в коже, что происходит изнутри.

2. Тусклость

Если ваш цвет лица выглядит тусклым, неровным и усталым, это может быть результатом обезвоживания кожи.

3. Темные круги и морщины

Когда ваше тело недостаточно увлажнено, можно увидеть темные круги под глазами.

4. Зуд

Это очень распространенный симптом обезвоженной кожи. Если вы испытываете шелушение и зуд кожи, это явно означает, что вашей коже не хватает влаги.

5. Сухость глаз, губ и рта

Обезвоженная кожа также включает такие симптомы, как сухость глаз, сухость во рту и сухость губ.

Побочные эффекты обезвоженной кожи также включают:

Высыпания или прыщи. Сухая кожа увеличивает вероятность того, что ваши поры могут увеличиться, что позволит микробам, вызывающим прыщи, проникнуть глубже в кожу.

Покраснение: сухая кожа обычно не опасна. Но если этим пренебречь, сухая кожа может привести к обезвоживанию кожи, что может привести к сыпи, трещинам на коже и покраснению.

Воспаление: воспаление кожи и сыпь могут привести к покраснению, дискомфорту, зуду и сухости. Их также может быть трудно идентифицировать и лечить.

Застой: омертвевшие клетки кожи, пот, загрязняющие вещества и кожный жир накапливаются в порах, вызывая застой.

Повышенная чувствительность кожи: обезвоживание делает вашу кожу более чувствительной и склонной к воспалению. Повышенная чувствительность кожи характеризуется высыпаниями, сухими участками и покраснением.

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