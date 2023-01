Назван фактор, помогающий сохранить хорошую память в старости

С возрастом наша память ухудшается, но есть способы, которые помогают сохранить в старости более высокие когнитивные показатели. И одним из самых неожиданных и простых факторов, способных помочь в этом деле, является наличие домашнего животного.

Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Aging and Health.

Американские нейробиологи отметили, что домашние любимцы влияют на здоровье посредством эмоциональной поддержки и снижения стресса. Ученые проанализировали данные 20 тысяч участников, в которых отслеживалась связь между животными и когнитивными способностями. Опросы проходили каждые два года, начиная с 2012 по 2016 год.

Результаты исследования показали, что у 47 процентов респондентов были домашние животными, с которыми они жили от 1 года до 5 лет, у 28 процентов — были питомцы более 5 лет.

Нейробиологи отметили, что люди в возрасте 65 лет и старше, у которых домашние любимцы были более пяти лет, демонстрировали лучшие когнитивные показатели, по сравнению с другими участниками исследования. Но в участников моложе 65 лет различий между группами не было.

