Разработан тест, предсказывающий риск смерти в ближайшие 10 лет: проверить может каждый

Разработан 10-секундный тест, с помощью которого каждый желающий может проверить, подвержен ли он высокому риску смерти.

Ученые разработали «быстрый» тест, который помогает определить людям среднего и пожилого возраста, подвержены ли они риску смерти в ближайшие 10 лет.

Об этом сообщает издание Express.

Для того чтобы пройти этот тест, потребуется всего 10 секунд. Нужно встать на одну ногу и постараться удержать баланс и сохранить равновесие. Если это не получается сделать, тогда, по мнению экспертов, это тревожный звоночек.

Такие выводы были сделаны экспертами в рамках исследования, которое проходило 12 лет. В нем участвовали около 1700 человек в возрасте от 51 до 75 лет. Каждому участнику давали по три попытки, чтобы встать на одну и сохранить равновесие. Ученые оценивали показатели каждого добровольца и выяснили, что около 1/5 из них не удалось выполнить условие.

И согласно результатам эксперимента, неспособность балансировать на одной ноге в течение 10 секунд повышала риск смерти в ближайшие 10 лет в 2 раза.

Но ученые также во время исследования учитывали другие факторы, способные повлиять на неспособность человека удержать баланс. К ним относились вредные привычки, физическая подготовка, падения и рацион питания.

Исследователи выяснили, что после 50-летнего возраста способность человека устоять на одной ноге снижается, а это увеличивает риск получения различного рода травм.

Еще исследователи подчеркнули, что балансирование на одной ноге — важный показатель состояния здоровья человека, потому что он связан с кровотоком, мозговой деятельностью и сердечно-сосудистой системой.

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