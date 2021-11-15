Ученые узнали, где в мире люди живут дольше всего

Астрофизик из Бельгии Мишель Пулен и итальянский эпидемиолог Джанни Пес еще в начале 2000-х годов определили так называемые голубые зоны, в которых фиксируют наибольшее количество долгожителей.

В голубых зона люди чаще всего доживают до возраста в 100 лет и более, что значительно превышает средние показатели по данным ВОЗ, отмеченные как 73,4 года.

Об этом сообщает портал Interesting Engineering.

Сообщается, что первую голубую зону Пулен и Пес обнаружили в границах области Пулен и Пес на острове Сардиния в 2004 году.

Исследователи обозначили данную местность голубым цветом на карте, откуда и пошло название голубая зона.

Позднее к ученым присоединился американский писатель и научный сотрудник телеканала National Geographic Дэн Бюттнер.

Новой голубой зоной оказался японский остров Окинава. Также в список вошли полуостров Никоя в Коста-Рике, греческий остров Икария и Лома Линда в США.

Местом, где люди проживают наиболее продолжительную жизнь, является деревня Сеуло на территории итальянского острова Сардиния.

В течение 20 лет с 1996 по 2016 в этой деревне проживало свыше 20 человек в возрасте старше 100 лет. При том, что население деревни составляет не более 830 человек.

Исследователям не удалось обнаружить в геноме жителей голубых зон каких-либо особенностей.

Однако жители этих населенных пунктов находились в некоторой изоляции от веяний внешнего мира и питались более здоровой пищей, а также дышали незагрязненным воздухом.

В частности, более молодое население жителей Окинавы, ведущее современный образ жизни, и придерживающееся более западного режима питания, испытывает больше проблем со здоровьем и в среднем их продолжительность жизни короче.

При этом на острове Никоя в Коста-Рике люди преимущественно потребляют в пищу то, что самостоятельно выращивают, включая бобы, цельнозерновые, овощи и фрукты и минимум мяса.

Среди основных факторов, влияющих на продолжительность жизни, специалисты выделили: сбалансирование и здоровое питание, наличие реальных жизненных стимулов, поддержка родственников и друзей, избегание стресса, отказ от переедания, умеренное употребление алкогольных напитков, регулярные физические нагрузки.

В 2009 году ученые провели интересный эксперимент, в городке Альберт Ли в США, население которого составляет 18 тыс человек.

В городе открыли больше мест для активного отдыха и отдыха на природе. Начали пропагандировать режим правильного питания и также запустили программу по отказу от курения.

По данным на 2009 год, в Альберт Ли курили 23% взрослого населения. А уже в 2016 году этот показатель сократился до 14,7%. Это позволило работодателям сократить расходы на здравоохранение в размере 8,6 млн долларов.

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