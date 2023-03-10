Разрыв кровеносного сосуда в глазу: доктор рассказала, насколько это серьезно

Компания HealthShots побеседовала с доктором Нирати Шриваставой, консультантом по офтальмологии в больнице Ридженси в Канпуре, чтобы узнать все о субконъюнктивальном кровоизлиянии или разрыве кровеносного сосуда.

Доктор Шривастава говорит, что когда небольшой кровеносный сосуд выходит за прозрачную поверхность вашего глаза, это вызывает субконъюнктивальное кровоизлияние (конъюнктиву). Кровь задерживается, так как конъюнктива не может быстро поглощать кровь. Вы узнаете, что у вас субконъюнктивальное кровоизлияние, только когда белая часть вашего глаза станет заметно красной.

Причины разрыва сосуда в глазу

Лопнувший кровеносный сосуд в глазу редко вызывает дискомфорт. Существует множество причин разрыва кровеносных сосудов глаза.

• Агрессивное трение глаз

• Кашель

• Травмы глаз

• Старые или грязные контактные линзы

Субконъюнктивальное кровоизлияние – это серьезно?

Лопнувший кровеносный сосуд в глазу звучит как серьезная проблема. Однако эксперт говорит, что если это и выглядит тревожно, то серьезной проблемой не является. Только в том случае, когда симптомы выходят за рамки незначительного раздражения, следует вызвать врача. Медицинский эксперт может провести осмотр, если у вас есть выделения, отек, быстрое изменение зрения или сильный дискомфорт.

Лечение субконъюнктивального кровоизлияния

Плюс в том, что его не нужно лечить. Если раздражение развивается, ваш врач может предложить вам использовать глазные капли. Доктор Шривастава говорит, что в течение двух недель большинство поврежденных кровеносных сосудов заживает. Если пятна большие, им может потребоваться больше времени, чтобы исчезнуть. Вы можете видеть, как он исчезает, как синяк. Отек и раздражение можно уменьшить с помощью пакетов со льдом и безрецептурных глазных капель. Используйте холодный компресс как можно чаще в первые 24–48 часов после того, как вы увидели кровоизлияние. Это может помочь минимизировать отек и воспаление. В качестве холодного компресса осторожно приложите несколько кубиков льда, завернутых в чистую ткань, к пораженному участку в течение нескольких минут в течение дня.

Итак, в следующий раз, когда вы увидите красное пятно в глазу без боли или какого-либо дискомфорта, не паникуйте.

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