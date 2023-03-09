Медики назвали полезные продукты, вызывающие бессонницу

В этом списке оказались сырые овощи и салаты, чили, имбирь, шоколад и другие продукты, которые «бодрят».

Известный немецкий эксперт по питанию Хайдрун Шуберт перечислил продукты, которые считаются полезными, но могут помешать крепкому сну.

В этом списке оказались сырые овощи и салаты, чили, имбирь, шоколад и солодка. Так, в солодке много глицирризиновой кислоты, которая повышает давление и влияет на водно-солевой баланс, что может вызвать бессонницу, объясняет врач.

Сырые овощи, в свою очередь, активизируют работу пищеварительного тракта, что мешает организму перейти в фазу глубокого сна. Чили и имбирь также ускоряют обмен веществ и могут повысить температуру тела. А шоколад стимулирует нервную систему не меньше кофе.

Эти продукты эксперт рекомендует есть до пяти часов вечера, а ближе к вечера отдавать предпочтение легким закускам и несладким фруктам. Также по вечерам можно перекусить отварным яйцом или кусочком твердого сыра. Если вы предпочитаете овощи — их желательно потушить или отварить.

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