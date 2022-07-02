Секретная диета Деми Мур и Бейонсе: как быстро сбросить вес без усилий

Эксперты рассказали об особенностях лимонадной диеты, с помощью которой удалось снизить вес таким голливудским звездам, как Деми Мур и Бейонсе.

Многие люди ради красивой фигуры устанавливают себе жесткие ограничения в пище и не выходят из спортзала. Но не обязательно поддавать свой организм такой нагрузке. Эксперты рассказали о способе быстрого похудения, которым воспользовалась голливудская актриса Деми Мур и певица Бейонсе.

Об этом сообщает издание «ТСН».

Речь идет о лимонадной диете, которая пользуется большой популярностью, потому что показывает быстрый эффект, хотя имеет ряд рисков для состояния здоровья. С ее помощью можно вывести из организма токсины и тем самым избавиться от лишнего веса. Но используется для этого не обычный лимонад, а напиток, приготовленный по особому рецепту.

Эта диета продолжается 10 дней и во время нее запрещается употребление твердой пищи. В течение этого времени нужно пить лимонад, в состав которого входит вода, свежевыжатый лимонный сок, кленовый сироп и кайенский перец. Пить его необходимо 6-12 раз в день.

Помимо этого, каждое утро нужно выпивать не менее литра теплой воды, но в нее нужно добавить 2 кофейные ложки нейодированной соли. Это поможет очистить организм от токсинов. А вечером нужно выпить одну чашку чая из касии.

Известно, что разработал данную диету Стэнли Берроуз и описал ее в своей книге под названием » The Master Cleanse». И она сразу стала популярной среди мировых знаменитостей. На лимонадной диете сидели актрисы Деми Мур и Гвинет Пэлтроу, а также исполнительница Бейонсе, перед тем как сняться в киноленте «Девушки мечты». За 2 недели ей удалось сбросить 10 килограмм, но потом она рассказала о неприятных последствиях для здоровья.

Гвинет Пэлтроу отметила, что после такого способа похудения у нее были галлюцинации, а еще она подчеркнула, что лимонадная диета может нарушить обмен веществ.

«Курсор» писал ранее, как не набирать вес без соблюдения диет.