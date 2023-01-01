Семь основных причин, которые могут привести к выпадению волос или алопеции

Кожное заболевание алопеция вызывает внезапное выпадение волос, особенно на коже головы и в областях вокруг бровей, ресниц и лица.

Компания Health Shots связалась с доктором Ринки Капур, косметическим дерматологом и дермато-хирургом The Esthetic Clinics, чтобы выяснить причины алопеции.

1. Чрезмерный стресс

Когда мы подвергаемся стрессу, это влияет на нашу нервную систему и пищеварительную систему, что приводит ко многим дисбалансам в организме. Наши волосы и кожа головы не получают необходимого им питания, и постепенно волосы начинают становиться тоньше и меньше.

2. Пища, которую вы едите

Волосы нуждаются в большом количестве питания, чтобы оставаться здоровыми. Им необходима суточная доза витаминов, цинка, биотина, железа, цинка, жирных кислот, селена и других белков, и если вы не соблюдаете сбалансированную диету, то выпадение волос только ускорится.

3. Наследственное

Алопеция или заболевания, вызывающие сильное выпадение волос, могут быть генетическими, но это не было научно доказано.

4. Прическа и уход за волосами

Использование тугих причесок, повторение одной и той же прически каждый день, горячая обработка волос, укладка и окрашивание волос, химическая завивка и использование агрессивных средств для волос могут повредить волосяные фолликулы и пряди и привести к тому, что волосы станут тоньше и слабее.

5. Изменение гормонов

Гормональные уровни колеблются из-за многих вещей, таких как беременность, роды, менопауза, даже половое созревание может повлиять на способность волосяных фолликулов и привести к тому, что волосы истончаются и выглядят так, как будто вы лысеете.

6. Старение

Выпадение волос с возрастом является наиболее распространенной причиной облысения. Некоторые предпочитают полностью игнорировать его, в то время как другие предпочитают скрывать его прическами и макияжем. И все же есть те, кто предпочитает лечить его. Поэтому проконсультируйтесь с врачом, если причиной выпадения волос является алопеция.

7. Перхоть и другие кожные инфекции

Выпадение волос может быть вызвано различными заболеваниями и инфекциями. Поэтому никогда не стоит игнорировать инфекции кожи головы. Белые, шелушащиеся кусочки в ваших волосах могут блокировать фолликулы и вызывать истончение волос и, в конечном итоге, даже их выпадение. Путем лечения основной инфекции можно восстановить рост волос и избежать дальнейшего выпадения волос.

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