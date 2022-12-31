Ученые назвали причины позднего развития речи у детей

С проблемами позднего развития речевых навыков у детей в последнее время сталкивается все больше семей. Малыши поздно начинают говорить, тяжело складывают слова в предложении – эти проблемы беспокоят родителей, воспитателей в детских садах.

Об этом говорится в материале портала Woman 24.

Отмечается, что для исправления ситуации взрослые обращаются за помощью к медикам и те находят решение: медикаментозное, психологическое, назначают занятия с логопедами. Но вместе с тем ученые не переставали выяснять причину серьезных отклонений в развитии современных малышей.

Что мешает им говорить понятно, четко произносить сложные звуки? Ответ на этот вопрос смогли дать американские ученые. После многих лет изучения проблемы и опыта семей, в которых растут дети с диагнозом «задержка речевого развития», они назвали три главные причины возникновения соответствующих проблем.

Проблемная беременность у матери

Этот фактор всегда играет роль, если у малыша диагностируют проблемы со здоровьем. Самочувствие мамы в период вынашивания влияет на здоровье ее малыша.

Именно поэтому врачи рекомендуют женщинам избегать стрессов и беречь свое здоровье на протяжении всех 9 месяцев беременности.

Чрезмерное увлечение гаджетами

Родители, считающие, что приучение ребенка к современным технологиям – полезно, ошибаются. Компьютеры, планшеты и ноутбуки, конечно, упрощают жизнь взрослым. Но вместе с тем, они существенно тормозят физическое и психическое развитие ребенка.

Малыш практически не слышит нормальной речи, не видит мимику лица, не понимает, как правильно следует с помощью голоса выражать эмоции. А если нет достойного примера для подражания, то как малыш научится правильно говорить? Его «близкие друзья» – герои мультиков – понимают его без слов. Достаточно нажатия кнопки, и мультик начинается.

Перенасыщение информацией

Лет 40-50 назад для малыша единственным источником информации были его родители и близкие родственники. Он приучался их внимательно слушать, копировать их речь. Более того, чаще взрослые тщательно обдумывали то, что говорят при детях. Сегодня такого нет.

Дети с ранних лет слушают не только родителей, но и разговоры в сериалах, ток-шоу, музыку по радио. В результате им сложно сконцентрироваться на одном источнике звука. Потому и примера подражания как такового нет. В то же время присутствует многоголосица звуков.

Ранее Курсор писал о том, к чему приводит длительное нахождение детей перед экранами гаджетов.

Также Курсор сообщал о том, как просто убаюкать ребенка.