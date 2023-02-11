Семь советов для крепких и здоровых десен

Если вы часто испытываете проблемы с полостью рта и не знаете, как сохранить здоровье десен, вот несколько советов, рекомендованных экспертами.

Ткань верхней и нижней челюстей, которая окружает основание зубов и позволяет зубу прикрепляться к кости, известна как десна. Здоровье ваших десен определяет здоровье ваших зубов. Несмотря на то, что они так важны, деснам иногда не уделяется должного внимания при гигиене полости рта. Итак, если вам интересно, как сохранить здоровье десен, вы попали по адресу.

Медпортал HealthShots озвучил 7 способов позаботиться о деснах:

1. Чистите зубы

Это шаг номер один, который вы можете предпринять, чтобы позаботиться о здоровье полости рта и десен. Используйте зубную щетку с мягкой или средней щетиной и зубную пасту с фтором, обязательно чистите зубы утром и вечером каждый день. Установите таймер на две минуты или послушайте короткую песню, чтобы следить за временем.

2. Зубная нить один раз в день

Зубная нить по-прежнему является наиболее эффективным способом удаления пищи и налета из межзубных промежутков, которые могли быть пропущены во время чистки. Эти остатки пищи и зубной налет могут раздражать десны, если их не удалять, поэтому обязательно пользуйтесь зубной нитью хотя бы раз в день. Это также может сделать ваши зубы более блестящими и яркими.

3. Избегайте вредные продукты

Сладкие продукты, жевательная резинка и газированные напитки способствуют развитию вредных бактерий во рту, которые могут вызвать заболевание десен. Крекеры, картофельные чипсы и сухофрукты могут прилипать к зубам, и если их остатки не удалить сразу, это может нанести вред здоровью полости рта. Эти частицы могут оставаться на зубах часами, потому что большинство людей не чистят зубы после еды.

4. Не допускайте обезвоживания

Слюна необходима для поддержания здоровья полости рта и сбалансированного роста бактерий. Как? Частицы пищи перемещаются через рот слюной, что предотвращает их застревание между зубами. Это уменьшит вероятность роста бактерий во рту на частицах пищи, попавших туда. Выпивайте 7-8 стаканов воды в день, чтобы поддерживать оптимальное количество слюны во рту, особенно когда вы испытываете жажду.

5. Знайте, подвержены ли вы риску заболевания десен

Существует несколько факторов риска заболевания десен, которые вы не можете контролировать. Если у вас есть какой-либо из следующих факторов, обязательно поговорите со своим стоматологом о способах предотвращения заболеваний десен:

Диабет

Семейный анамнез заболеваний десен

Гормональные изменения у женщин и девушек

Лекарства, вызывающие сухость во рту

Заболевания, влияющие на иммунитет, такие как рак или СПИД

Плохие привычки гигиены полости рта

6. Избегайте курения

Вы должны воздерживаться от курения, потому что с ним связаны заболевания десен и плохое состояние зубов. По данным Центров по контролю за заболеваниями (CDC), курение ставит под угрозу вашу иммунную систему и затрудняет борьбу с инфекцией десен.

7. Делайте визиты к врачу два раза в год

Потеря зубов может быть результатом заболевания десен. Тем не менее, большинство людей могут избежать развития заболеваний десен, соблюдая правила гигиены полости рта. Да, заболевания десен можно предотвратить и вылечить с помощью основного ухода за полостью рта в домашних условиях. Кроме того, важны регулярные визиты к стоматологу. Ваш стоматолог может удалить налет с ваших зубов, что может помочь предотвратить заболевание десен.

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