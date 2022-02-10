Эксперты назвали главные симптомы проблем с сердцем у женщин

Кардиолог Реха Манкад считает, что боль в шее, челюсти, сильная усталость, одышка и тошнота могут указывать на серьезные проблем с сердцем у женщин.

Симптомы сердечного приступа у женщин гораздо более разнообразны, чем у мужчин. Реха Манкад, кардиолог клиники Майо и директор женской кардиологической клиники, говорит, что характерная боль в груди — не единственный угрожающий жизни признак этого состояния.

«Боль в груди по-прежнему является частью симптоматики, но обычно она не является самым серьезным симптомом», — сказала эксперт.

«Одышка, тошнота, сильная усталость и беспокойство могут быть признаками сердечного приступа у женщин. Также может быть боль, распространяющаяся только на спину или между лопатками. Или у вас может быть боль в шее или челюсти», — говорит Манкад.

У женщин сердечный приступ может проявляться по-разному. Поэтому многие люди игнорируют эти признаки и считают их заболеваниями низкого риска.

Реха Манкад добавила, что когда речь идет о здоровье сердца, эти симптомы не следует игнорировать.

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