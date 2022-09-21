Сколько сахара без вреда для здоровья можно съедать каждый день

Удивительно, но эксперты советуют отдать предпочтение обычным конфетам с сахаром, чем сладостям с сахарозаменителем.

Дневная норма сахара для человека не должна превышать 25 г, из сладостей предпочтение следует отдавать шоколаду и фруктам.

Об этом рассказал президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец в эфире одного из телеканалов.

Диетолог заявил, что если стоит выбор — какую съесть сладость — с сахаром или с сахарозаменителем, то лучше все-таки отдать предпочтение обычным конфетам с сахаром, чем сладостям с сахарозаменителем, так как он имеет много еще непрогнозируемых влияний, в том числе влияние на микробы в кишечнике.

Диетолог также добавил, что неважно когда именно употреблять сладости — вечером или утром, а самое главное — в какой дозировке и главное — помнить, что лучшей альтернативой сладкого шоколада может стать любой фрукт.

Если говорить о сладостях, которые предпочтительнее, то это черный шоколад, поскольку там есть какао, в котором есть вещества, полезные для здоровья. Но еще более предпочтительный выбор – это фрукты, отметил специалист.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

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