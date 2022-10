Создана бионическая поджелудочная железа: для чего она нужна

В рамках нового исследования пациентов с сахарным диабетом 1-го типа учёные установили, что бионическая поджелудочная железа более эффективная, чем стандартное лечение, в том числе чем полуавтоматические системы доставки инсулина.

Об этом сообщает The New England Journal of Medicine.

Многоцентровое клиническое исследование показало, что пациенты, имеющие бионическую железу, уровень гликированного гемоглобина – маркера успешности долгосрочного контроля сахара – был в среднем ниже, чем у тех, к кому применяли стандартное лечение.

Устройство под названием iLet Bionic Pancreas тестирует Управление по контролю за продуктами и лекарствами США. Если его одобрят, то оно станет наиболее автоматизированной системой лечения диабета 1-го типа – отслеживание уровня сахара в крови и подача инсулина с минимальным вмешательством пациентов.

Бионическая поджелудочная железа является приспособлением, функционал которого напоминает настоящий орган. Она напоминает маленькую коробку и не нуждается в сложных настройках: нужно ввести вес человека, после чего она начинает функционировать. В частности, она постоянно измеряет уровень сахара в крови и дозированно подает инсулин в кровь. Пациенту нужно только нажимать кнопку при приеме пищи и делать выбор среди следующих вариантов: обычная для него порция, меньше или больше.

Известно, что диабет 1-го типа отличается от более распространенного диабета 2-го типа, который в основном поражает взрослых и часто связан с ожирением. Диабет 1-го типа часто поражает детей и возникает из-за ошибочной атаки иммунной системы на клетки организма, которые отвечают за выработку инсулина.

Людям с диабетом 1-го типа нужны синтетический инсулин т поддержка уровня сахара в крови в определенном диапазоне ради снижения риска долгосрочных осложнений (повреждение нервов, почечная недостаточность и болезни сердца). Для измерения сахара в крови нужно делать несколько уколов в день, а после вводить необходимую дозу инсулина.

