Специалист по правильному питанию рассказал, какой суп самый полезный

Нутрициолог Ольга Деккер назвала самые полезные супы. На первое место она поставила чечевичный суп, так как в нем больше всего белков.

Об этом пишет krasotka.

В чечевичном супе также много клетчатки, отметила Деккер. Нутрициолог считает, что такой вариант первого блюда хорошо подойдет для укрепления иммунитета.

На второе место Ольга Деккер поставила овощной суп, приготовленный на мясном бульоне. В блюдо нутрициолог советует добавлять стручковую фасоль, кабачок и сельдерей. При таком наборе в супе будет присутствовать минимальный набор углеводов, но необходимое количество клетчатки, белков и жиров.

При желании мясной бульон можно заменить на рыбный. Для варки подойдет даже консервированная рыба в собственном соку. Это полезный источник белка.

При этом самыми вредными эксперты считают «жирные» первые блюда с копченостями — например, солянку. Употреблять такие первые блюда чаще раза в неделю не стоит.

Курсор также ранее рассказывал, что фруктовые соки негативно влияют на избавление от лишних килограммов, что обусловлено их составом. Из-за усилий маркетологов многие люди по всему миру считают, что соки исключительно полезные и их стоит пить во время диеты, но это не так.