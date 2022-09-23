Врачи рассказали, является ли соль врагом здорового питания

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует, чтобы потребление соли не превышало 5 граммов в день.

Сколько соли я нужно потреблять? Соль и натрий — это одно и то же? Диетолог Марселла Гарсез и хирург доктора Х. Алин Ламайта рассказали для бразильского L’Officiel, полезна ли соль (или нет) для нашего здоровья.

Почему слишком много соли вредно для вас?

Натрий, присутствующий в соли, является микроэлементом, выполняющим функцию контроля функций почек, артериального давления, нервных импульсов и др. Доказано, что избыток этого микроэлемента может изменить артериальное давление и другие функции организма, что может привести к развитию гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и даже смерти.

Когда соль полезна для организма?

Натрий, составляющий 40% соли, играет важную роль в поддержании внеклеточного объема. Это важно для поглощения питательных веществ во время пищеварения, таких как глюкоза и аминокислоты, которые транспортируются по градиенту концентрации. Помогает в проведении нервных импульсов и контроле мышечных сокращений, а также способствует поддержанию кислотно-щелочного баланса, необходимого для правильного функционирования клеток.

Резкое снижение потребления соли может привести к физиологическим изменениям, таким как снижение уровня плазмы, увеличение концентрации липидов плазмы, увеличение ренина и альдостерона плазмы.

Сколько соли употреблять в день?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует, чтобы потребление соли не превышало 5 граммов в день, примерно 2 грамма натрия, минерала, из которого состоит соль.

Черная соль или розовая гималайская соль вредны для здоровья?

В дополнение к своему темному цвету черная соль имеет отчетливый запах и вкус, из-за высокого содержания серы ее запах похож на запах яичного желтка, а вкус сернистый, она может иметь вулканическое происхождение.

Гималайская розовая соль имеет лососево-розовый цвет из-за минералов и микроэлементов в почве, из которой она добывается.

Они нерафинированные, а значит, не должны содержать химических добавок, поэтому считаются более натуральными, чем поваренная соль. Однако при чрезмерном употреблении они вредны для здоровья, как и обычная соль.

Какие проблемы со здоровьем может вызвать соль в организме?

Чрезмерное потребление соли напрямую связано с возникновением случаев повышенного артериального давления. Повышение давления происходит потому, что при попадании соли в кровоток происходит большое изменение баланса внутренних жидкостей вследствие гиперосмолярности. Избыток вещества вызывает задержку жидкости в организме, что увеличивает перегрузку системы кровообращения, повышает давление и риск для сердца.

Чрезмерное потребление соли напрямую связано с возникновением случаев повышенного артериального давления.

Повышение артериального давления может нанести серьезный ущерб здоровью, так как гипертония приводит к повреждению кровеносных сосудов и является основной причиной инфаркта и инсульта.

Помимо воздействия на сердечно-сосудистую систему, избыток соли в организме может нанести вред почкам. Большое количество соли может вызвать трудности с выведением этого вещества и, как следствие, его накопление в организме, что может привести к образованию камней (конкрементов).

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