Медики назвали три новых симптома коронавируса

Британские ученые обнаружили новые симптомы болезни COVID-19.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что среди симптомов, в частности, — боли в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах.

Так, в ходе исследования ученые выяснили, что женщины находятся в зоне большего риска заражения коронавирусом. Специалисты объясняют это тем, что, как правило, они больше выполняют домашнюю работу, поэтому подвержены воздействию микробов от других членов семьи.

В своих последних научных работах британские ученые пришли к выводу, что:

боли в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах — симптомы, указывающие на заражение коронавирусом;

до трети людей с COVID-19 не проявляют никаких симптомов, но с такой же вероятностью могут распространить вирус среди других;

генетические отличия вряд ли могут объяснить, почему люди из этнических меньшинств более склонны к риску заразиться коронавирусом;

посещение домов престарелых почти не влияет на случаи заболевания, тогда как передача вируса от персонала к персоналу может еще больше усилить его вспышки.

Как сообщал Курсор, ученые выяснили, как коронавирус распространяется по организму. Так, в новом исследовании говорится, что новый коронавирус манипулирует клетками для репликации. Исследователи говорят, что открытие может помочь в разработке методов лечения COVID-19.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что вакцины, которая на самом деле защищает от коронавируса, еще нет. По словам экспертов, требуются фундаментальные исследования самого вируса и надежное предсказание его изменений для эффективной борьбы.

Ранее наш сайт сообщал, что ученые объяснили, как ламы помогут в разработке спрея против COVID-19. Иммунные частицы в крови ламы могут обеспечить защиту от всех вариантов COVID-19, а также от других вирусов, таких как SARS-CoV-1, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром, обнаружили ученые из больницы Mount Sinai в Нью-Йорке в ходе нового исследования.