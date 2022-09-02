Специалисты назвали ягоду, которая способна замедлить старение

Медики советуют налегать на чернику тем, кто беспокоиться о воем здоровье, иммунитете и хочет как можно дольше оставаться молодым.

Специалисты уверяют, что черника способна замедлять процесс старения организма и советуют употреблять ее всем, кто беспокоиться о своем здоровье и внешнем виде.

Об этом пишет podrobnosti.

В составе ягоды содержатся флавоноиды, они способны противостоять повреждениям ДНК и замедлять обусловленные возрастом изменения в клетках мозга, говорят ученые. Исследования демонстрируют, что продукт обеспечивает защиту от разного рода окислительных и воспалительных реакций в главном органе ЦНС, в перспективе увеличивая продолжительность жизни.

Один из экспериментов показал, что плодовые мухи живут примерно на 14% дольше, если на ежедневной основе получают экстракт черники. Кроме того, такие насекомые демонстрировали более значительную активность. Авторы работы связывают эффект с повышенной устойчивостью к окислительному стрессу. Спровоцирован феномен некоторыми изменениями по части экспрессии отдельных генов.

За счет черники сахар лучше усваивается в клетках и трансформируется в энергию. Еще один эксперимент показал, что пожилые граждане более удачно проходили когнитивные тесты, если на ежедневной основе включали в рацион черничный сок. Медики полагают, что все дело в антоцианах. Указанные полифенолы содержатся в ягодах и сокращают воспаление. Кроме того, они отвечают за связь между нейронами и регулируют процесс распределения мозгом глюкозы.

Как ранее сообщал Курсор, фруктовые соки негативно влияют на избавление от лишних килограммов, что обусловлено их составом. Из-за усилий маркетологов многие люди по всему миру считают, что соки исключительно полезные и их стоит пить во время диеты, но это не так.