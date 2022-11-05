Список осложнений, которые могут возникнуть из-за высокого кровяного давления

Если вы страдаете от высокого кровяного давления, нужно хорошо разбираться в этом заболевании и своевременно контролировать его, чтобы оставаться здоровым в долгосрочной перспективе.

Высокое кровяное давление является очень распространенной проблемой, и с каждым днем ​​все больше и больше людей страдают от нее из-за изменившихся требований к образу жизни. Также называемая гипертонией, она сказывается почти на каждой части тела. Неконтролируемое высокое кровяное давление вызывает инвалидность, низкое качество жизни и более высокую смертность пациентов.

Поэтому, если вы страдаете от высокого кровяного давления, вы должны хорошо понимать болезнь и вовремя контролировать ее, чтобы оставаться здоровым в долгосрочной перспективе.

Вот несколько осложнений, которые могут возникнуть из-за высокого кровяного давления:

1. Инфаркт и мозговой инсульт

Знаете ли вы, что затвердение артерий (кальцинаты и атеросклероз) может произойти из-за высокого кровяного давления? Оно может повредить кровеносные сосуды, заставляя их уплотняться и заставляя сердце работать с большей нагрузкой, чтобы обеспечить циркуляцию крови по всему телу. Короче говоря, недостаток кровоснабжения вашего сердца или мозга может вызвать сердечный приступ или инсульт головного мозга. Таким образом, во избежание этого осложнения необходимо контролировать артериальное давление путем ежедневного приема лекарств и, мягко говоря, регулярных измерений.

2. Аневризма

Расширение артерии приводит к тому, что она набухает, образуя воздушный шар. Аневризма может возникнуть в любой артерии из-за плохо управляемого высокого кровяного давления и часто наблюдается в самой большой артерии тела, аорте.

3. Ишемическая болезнь сердца

Высокое кровяное давление приводит к сужению артерий, что затрудняет их подачу крови к сердцу. Это может привести к боли в груди (стенокардия) и нарушению сердечного ритма (аритмии).

4. Сердечная недостаточность

Гипертония вызывает утолщение и увеличение сердечной мышцы. Наше сердце выполняет две функции: первая — систолическая, чтобы с силой проталкивать кровь в аорту, а вторая — диастолическая, то есть принимать поступающую кровь в пустое сердце, чтобы оно могло протолкнуть новую кровь в аорту. Гипертония может повлиять на обе функции и вызвать сердечную недостаточность.

5. Внезапная сердечная смерть

Неуправляемая артериальная гипертензия также может увеличить вероятность внезапной сердечной смерти.

6. Болезнь периферических артерий

Вы будете потрясены, узнав, что гипертония приводит к заболеванию периферических артерий (ЗПА) из-за уменьшения притока крови к ногам. Это приводит к боли и судорогам в ногах даже при небольшой физической нагрузке.

7. Почечная недостаточность

Гипертония является одним из основных факторов почечной недостаточности. Это сказывается на мелких кровеносных сосудах, которые снабжают кровью ваши почки. Со временем неконтролируемое высокое кровяное давление приводит к хронической болезни почек и почечной недостаточности.

8. Потеря зрения

Небольшие и хрупкие кровеносные сосуды, которые снабжают глаза кровью, могут быть повреждены из-за неконтролируемого артериального давления. Это может привести к нечеткому зрению или даже потере зрения.

9. Эректильная дисфункция

У мужчин высокое АД также может влиять на сексуальную жизнь. Правильный кровоток необходим для достижения и поддержания эрекции. Но повреждение кровеносных сосудов из-за неконтролируемого высокого кровяного давления может уменьшить приток крови к половому члену.

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