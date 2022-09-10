Топ белковых продуктов, которые ускоряют метаболизм

Существует несколько различных способов повышения метаболизма для снижения веса, но один из наиболее эффективных — это адаптация диеты, которая поможет вам достичь своих целей.

Белок — это пища, которая, естественно, требует больше энергии для сжигания, поэтому при регулярном употреблении провоцирует ваш метаболизм работать интенсивнее.

Яйца

Яйца с высоким содержанием белка, но низким содержанием углеводов и калорий — отличная пища, которая помогает повысить обмен веществ, а также сохраняет чувство сытости в течение нескольких часов после еды. «Белок, содержащийся в яйцах, может усилить термический эффект пищи и ускорить обмен веществ, — отмечает эксперт Жанетт Кимзал. — Эта пища также может регулировать гормоны, способствующие сытости. В одном яйце 6 граммов белка».

Лосось

Если вы любите морепродукты, вам повезло. Рыба, такая как лосось, является еще одним фантастическим продуктом для ускорения метаболизма. «Лосось — это еще одна жемчужина с высоким содержанием белка, дающая не только белок, но и отличный источник полезных для сердца омега-3 жирных кислот», — восторгается доктор Барретт.

Семена чиа

Семена чиа отлично подходят для добавления в смузи и овсяные хлопья для повышения уровня белка. Семена чиа также богаты клетчаткой и омега-3 жирными кислотами, которые помогают улучшить ваше самочувствие. «Семена чиа также содержат антиоксиданты. Одно исследование показало, что продукты, богатые антиоксидантами, могут увеличить скорость метаболизма углеводов», — добавляет Кимзал.

Семена конопли

Семена конопли — еще один растительный источник белка, который можно добавлять в овсяные хлопья, коктейли, салаты и даже кексы для ускорения метаболизма и улучшения пищеварения благодаря содержанию клетчатки. «Семена конопли — это пища с высоким содержанием белка, клетчатки и полезных жиров. Клетчатка полезна для метаболического здоровья. Было замечено, что она улучшает усвоение углеводов. Клетчатка также улучшает здоровье кишечника. У людей с хорошим здоровьем кишечника наблюдается лучший метаболизм», — говорит Кимзал.

Зелень

Зелень на самом деле богата клетчаткой и белком, которые естественным образом оптимизируют процесс пищеварения и ускоряют метаболизм для легкого сжигания жира.

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