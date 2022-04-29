Три недорогих и доступных продукта, которые помогут быстро похудеть

Чтобы похудеть с пользой для здоровья, стоит обязательно включать в рацион питательные и полезные продукты.

Нутрициолог Катя Медушкина перечислила в Instagram три недорогих и доступных продукта, которые точно помогут вам похудеть.

Куриная грудка. Минимум калорий и жиров и максимум легкоусвояемого белка. Содержит элементы, которые можно назвать коктейлем здорового сердца и крови. Прежде всего, это железо — важнейший компонент для строения клеток крови. При недостатке железа возникает железодефицитная анемия и ломается строительство гемоглобина. А гемоглобин — транспортер кислорода в клетки нашего тела. Именно с помощью кислорода идет расщепление и окисление жиров.

Витамин В6 обеспечивает обмен аминокислот и усиливает защитные функции организма. Он же необходим для выработки кровяных телец, гемоглобина и регулирует уровень гормонов

Магний, который также содержится в этом продукте, нужен для работы мышц. А сердце — это тоже мышца. Регулирует сахар в крови и кровяное давление.

Гречка — хороший поставщик клетчатки, улучшает моторику кишечника, богата магнием (что полезно для сердца). А порция гречневой каши в 170 г закрывает 98% потребности взрослого человека в магнии.

И еще кое-что, чего вы не ожидали, — гречка богата кальцием. Это обязательный продукт для женщин 40+, ведь в этом возрасте потребность в кальции возрастает.

Белокочанная капуста — дешевый низкокалорийный продукт. Один листик капусты содержит 14% от суточной нормы витамина С. А если ее заквасить, то в два раза больше.

Витамин С — это мощный антиоксидант и залог крепкого иммунитета. Но квашеная капуста не рекомендуется тем, у кого повышенная кислотность желудка, есть предрасположенность к энтеритам и колитам. В этих случаях ешьте свежую.

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