У двух жителей Израиля диагностировали опасный вирус

За последние два месяца в Израиле были выявлены два случая заражения вирусом Зика, который может привести к серьезным последствиям.

У мужчины и женщины, которые вернулись в Израиль после отдыха в Таиланде, обнаружили вирус Зика. Его симптомы слабо выражены и могут длиться до 7 дней, но особую опасность заболевание представляет для беременных.

Об этом сообщает издание «Детали» со ссылкой на радиостанцию «Кан решет бет».

Известно, что риск заражения вирусом Зика возрастает на фоне спада коронавирусной инфекции и возобновления туристической сферы. Типичными для заболевания симптомами является температура, боль в суставах и мышцах, общее недомогание и головная боль. Но беременным стоит быть очень осторожными, поскольку этот вирус может вызвать серьезные дефекты плода.

Заболевание может привести к врожденным патологиям и может быть связано с повышенным риском развития неврологических осложнений у взрослых и детей, включая синдром Гийена-Барре, невропатию и миелит.

Медики отмечают, что основными переносчиками вызывающего болезнь вируса Зика являются комары рода Aedes, которые кусают в дневное время. Подхватить заболевание можно в Восточной Азии и Южной Америке.

«Курсор» ранее писал, что специалисты призвали мир готовиться к новой угрожающей пандемии. Речь идет о вирусе Нипах, который может быть в несколько раз смертоноснее и заразнее COVID-19.