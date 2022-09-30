Ученые: черный шоколад может стать мощной профилактикой инфарктов

Шоколад является полезнейшим продуктом, который питает мозг и сосудистую систему, тонизирует организм и является действенной профилактикой ряда болезней. Но стоит помнить, что речь идет исключительно о черном горьком шоколаде.

Последние исследование американских специалистов в области диетологии позволили сделать очередной вывод о пользе шоколада.

Речь идет о темном или горьком шоколаде с высоким уровнем содержания какао-бобов, уточняют специалисты. Регулярное употребление такого вида сладостей благотворно отражается на работе сердечно-сосудистой системы, что было доказано экспериментально.

Добровольцами в эксперименте стали 44 мужчины с диагнозом «ожирение». В течение 30 дней все участники каждый день употребляли по 70 грамм темного шоколада.

Итогом исследования стал тот факт, что спустя месяц «шоколадного» рациона у мужчин в значительной степени восстановилась упругость артерий и вен. Исследователи также констатируют, что регулярное употребление «черного» лакомства снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 57%. Этому способствуют компоненты, содержащиеся в какао – теобромин, полифенолы и антиоксиданты. Они также улучшают кровообращение, регулируют уровень артериального давления и предупреждают образование тромбов. В конечном итоге употребление шоколада существенно снижает риск возникновения инфаркта.

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