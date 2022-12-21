Ученые изобрели первую «вагину на чипе»: для чего она нужна

Ученые впервые в истории создали «вагину на чипе» – биоэлектронное устройство, содержащее живые человеческие клетки и воспроизводящее клеточную среду внутри вагинального канала.

Об этом сообщает Live Science.

С помощью добавления бактерий к устройству, получившему название Vagina Chip, ученые могут изучать влияние разных микробов на здоровье влагалища, а также как различные препараты и пробиотики изменяют состав вагинального микробиома.

«Вагинальный микробиом играет важную роль в регулировании влагалищного здоровья и заболеваний, а также оказывает большое влияние на внутриутробное здоровье. Наша «вагина на чипе» предлагает привлекательное решение для изучения взаимодействия между хозяином и микробиомом, и ускорения разработки потенциальных пробиотиков, работающих путем введения полезных бактерий во влагалище», – рассказал один из разработчиков электронной вагины Гаутам Махаджан.

Устройство Vagina Chip имеет длину всего 2,54 сантиметра и содержит донорские клетки двух женщин. Клетки собрали из подложки влагалища и соединительной ткани, которая проходит под подкладкой.

Эти два типа клеток располагаются с обеих сторон от проницаемой мембраны, повторяющей 3-мерную структуру стенки влагалища. Ученые позволили этим клеткам размножаться в течение пяти дней в устройстве, прежде чем добавить половой гормон эстрадиол (форма эстрогена).

Команда уже провела несколько тестов с бактериями, обычно встречающимися во влагалище, а именно с несколькими штаммами бактерий Lactobacillus. Оказалось, что бактерии Lactobacillus успешно производили молочную кислоту во влагалищном чипе, что снижало pH внутренней ткани. Здоровое влагалище обычно имеет рН 4,5 или меньше, что означает, что оно кислотное, и эта кислотность помогает предотвратить рост вредных бактерий, которые могут вызвать заболевание. Также добавление бактерий Lactobacillus уменьшило количество воспалительных молекул, циркулирующих в тканях.

Ученые провели эксперименты с «хорошими» бактериями, и то же с «плохими» бактериями, то есть ошибками, связанными с бактериальным вагинозом (БВ) – распространенная вагинальная инфекция, которую провоцирует чрезмерное разрастание специфических бактерий. Эти микроорганизмы включают Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia и Atopobium vaginae. Когда все три бактерии ввели в биоэлектронную вагину, начало повышаться рН устройства вместе с количеством воспалительных молекул и поврежденных влагалищных клеток.

БВ повышает риск заболеваний, передающихся половым путем, таких как хламидиоз и гонорея. Последние плохо влият на будущую фертильность, вызывая вредное воспаление. Если БВ развился во время беременности, он повышает риск преждевременного рождения или рождения ребенка с низким весом. С помощью новой «вагины на чипе» ученые могут разработать новые и лучшие методы лечения бактериального вагиноза.

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