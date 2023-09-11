Ученые нашли новый способ профилактики диабета

Открытие подчеркнуло то, насколько важно изучать микробиом кишечника.

Исследователи нашли кишечные бактерии, серьезно влияющие на борьбу с ожирением и диабетом 2-го типа.

Об этом сообщает Science Daily.

Открытие было сделано японскими учеными, которыми руководил Хироши Оно из Центра интегративных медицинских наук RIKEN (IMS). Они провели генетический и метаболический анализ фекальных микробиом человека, а также эксперименты на мышах с ожирением.

Они сосредоточились на инсулине, являющимся гормоном, который регулирует на уровень сахара в крови. Прогнозируемо была установлена связь более высокой резистентности к инсулину с избытком углеводов, в особенности моносахаридов (речь идет о глюкозе, фруктозе, галактозе и маннозе).

Кроме этого, они установили, что кишечные бактерии рода Lachnospiraceae чаще находятся в кишечниках людей, которые имеют высокую инсулинорезистентность и большое количество углеводов.

В ходе экспериментов на ожиревших мышах ученые установили, что вид бактерий Alistipes indistinctus, который может снизить уровень сахара в крови, способствует снижению резистентности к инсулину и уровня углеводов в организме. Перспектива открытия обнадеживает, потому что она тяжела для диагностики и лечения ожирения и предиабета.

Это открытие подчеркнуло то, насколько важно изучать микробиом кишечника и то, как он влияет на человеческий организм. В ходе будущих клинических испытаний ученые могут создать новые методы профилактики и лечения ожирения и диабета 2 типа, основываясь на микробиотическом вмешательстве.

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