Ученые нашли связь между храпом и онкологией

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, может ли храп повысить риск развития рака.

Согласно новому исследованию, люди, которые храпят, могут иметь повышенный риск развития рака.

Обструктивное апноэ сна (ОАС) — это расстройство сна, от которого ежегодно страдают миллионы людей и которое проявляется громким храпом, задыханием и дневной сонливостью.

Симптомы возникают из-за закупорки дыхательных путей человека во время сна, что приводит к остановке дыхания в течение ночи. Исследователи считают, что это может быть признаком рака.

Согласно исследованию, которое было представлено на медицинской конференции в Барселоне в понедельник, наибольшему риску ОАС подвержены люди с избыточным весом или ожирением, страдающие диабетом, курящие или употребляющие большое количество алкоголя. Шведские эксперты считают, что храп может быть связан с недостатком кислорода, который храпящие люди получают ночью.

Изучив данные 62 811 пациентов, у которых было диагностировано АОС, ученые обнаружили, что люди, страдающие тяжелым случаем заболевания, подвергались большему риску образования тромбов в венах — потенциально опасного для жизни состояния.

Доктор Андреас Пальм, исследователь и старший консультант Упсальского университета в Швеции, также сказал, что уже известно, что у пациентов с ОАС повышен риск развития рака.

Тем не менее, ученые заявили, что исследование не может показать, что ОАС вызывает рак, а только то, что заболевание связано с ним.

«Связь между ОАС и раком установлена ​​менее четко, чем связь с заболеваниями сердца и кровеносных сосудов, резистентностью к инсулину, диабетом и жировой болезнью печени, — сказал Пальм. — Поэтому необходимы дополнительные исследования, и мы надеемся, что наше исследование побудит других ученых исследовать эту важную тему».

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