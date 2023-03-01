Ученые назвали 5 признаков, которые могут повлиять на продолжительность жизни

Специалисты объяснили, как человек может прибавить себе годы жизни.

Важнейший фактор продолжительности жизни — это здоровый образ жизни с достаточным уровнем физической активности. Однако исследователи выявили пять признаков, которые также могут оказать влияние на долголетие.

Об этом пишет «zhenskiy.kyiv«.

Перераспределение риска среди братьев и сестер может быть связано с возрастом рождения. Исследования показали, что у старших детей выше вероятность заболеть лейкемией и раком яичек, чем у младших детей.

Долголетие может быть связано с силой рукопожатия. Исследование, которое продолжалось 25 лет, показало, что люди с крепким рукопожатием имеют меньший риск заболевания и общей смертности.

Выпадение волос может быть связано с риском заболеваний сердечно-сосудистой системы, особенно у людей, у которых выпадают волосы на верхушке головы. Лысые люди имеют на 36% больший риск заболевания сердцем, чем люди с здоровыми волосами.

Частое посещение церкви и религиозность могут быть связаны с увеличением продолжительности жизни. Это может быть связано с регулярной физической активностью, постами, поддержкой религиозной общины и снижением стресса.

Напомним, ранее ученые придумали новый способ продления жизни. Согласно проведенному исследованию британских ученых из Йельского университета в сотрудничестве с коллегами из Гарварда, пение может быть неожиданным способом продления человеческой жизни. Не только это, но также пение может снизить кровяное давление и предотвратить или смягчить симптомы депрессии.

Эксперты утверждают, что когда человек поет любимые песни, его организм выделяет эндорфины, которые повышают настроение и улучшают общее состояние. На этом основании специалисты считают, что качество вокальных способностей не имеет значения, и любое пение может оказать положительный эффект на организм.