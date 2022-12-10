Ученые назвали легкий способ замедлить старение мозга

Высокая социальная активность в возрасте 50-60 лет поможет сохранить ясность ума и замедлит старение головного мозга в более позднем возрасте.

Британские исследователи установили, что благодаря высокой социальной активности люди в возрасте 50-60 лет могут замедлить старение мозга.

Об этом пишет MedicalXress.

Ученые в ходе своей работы пришли к выводу, чо социальная активность в таком возрасте позволяет снизить риск деменции, а также других нейродегенеративных заболеваний мозга в будущем. К исследованию были привлечены 10 228 тысяч человек, которые подвергались шести опросам в период с 1985 по 2013 годы. Вопросы, задаваемые добровольцам, касались частоты их социальных контактов с друзьями и родственниками. Также с 1997 года добровольцы проходили тестирование когнитивных способностей.

В итоге ученые выяснили, что частые контакты с друзьями для людей в возрасте 60 лет значительно понижали риск развития слабоумия. Показатель составил 12 процентов в сравнении с теми, кто лишь несколько раз в месяц.

Это исследование подтверждает важность социальных связей для профилактики слабоумия.

Ранее Курсор писал, что назван необычный признак когнитивных нарушений у пожилых людей. Авторы новой работы отметили, что впервые в таком эксперименте задействовали реальные деньги, когда человек должен оценивать свои настоящие риски.

Наша редакция сообщала, что названы продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.