Ученые назвали лучший продукт, который полезен для мужского здоровья

Из всех участников наблюдений, которые регулярно употребляли этот продукт, только 3,3% заболели раком простаты.

Неожиданные свойства часто раскрываются учеными, которые проводят исследования о пользе или вреде пищевых продуктов.

Об этом сообщает storinka.

Ученые из японского университета Тохока выяснили, что частое употребление грибов снижает риски возникновения рака простаты.

В исследованиях приняли участие мужчины в возрасте от 40 до 79 лет. Наблюдения длились более десяти лет. В это время участники исследования регулярно заполняли анкету, в которой отвечали на вопросы о своем рационе питания, в частности о количестве потребляемых о наличии грибов, физических нагрузках и вредных привычках.

В результате ученые выяснили, что частое употребление грибов привело к значительному снижению рисков рака простаты. Оказалось, что такие факторы, как количество фруктов, мясной продукции, употребляемых овощей и молока, никак не повлияли на изменение показателей.

Из всех участников наблюдений только 3,3% заболели раком простаты. Те мужчины, в рационе которых грибы присутствовали один или два раза в неделю, заболевали онкологией на 8% реже, чем те, кто употреблял мало грибов.

Один из авторов исследования, Шу Чжан, объяснил, что грибы содержат огромное количество минералов, витаминов и антиоксиданта L-эрготионеина. Эти вещества оказывают смягчающее действие на окислительный стресс и клеточный дисбаланс, возникающий вследствие несбалансированного питания и вредных привычек, а также влияния токсинов из окружающей среды, которые провоцируют появление воспалений.

Эффект от правильного питания усиливается, когда в рационе появляются грибы, по мнению Шу Чжана.

Но грибы имеют противопоказания, как и у любой продукт.

Они противопоказаны:

людям с индивидуальной невыносимостью;

больным панкреатитом, гастритом, холециститом, колитом и другими заболеваниями пищеварительной системы;

аллергиком;

аллергиком; людям с тяжелыми дисбактериозами;

детям до 14 лет, поскольку ферментативная система детского организма еще достаточно незрелая;

пожилым людям.

Перед регулярным включением грибов в рацион – проконсультируйся со своим врачом.

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