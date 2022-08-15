Ученые назвали лучший способ защиты от деменции

Согласно обзору нескольких исследований, лучший способ защитить себя от деменции — это поддерживать стимуляцию мозга.
Об этом пишет Корреспондент.
Так, люди, которые регулярно читают книги, играют на музыкальных инструментах или ведут личный дневник, имеют на 23% меньший риск развития этого заболевания.
Регулярные занятия спортом, занятия йогой или танцами обеспечивают 17-процентный защитный эффект.
А у людей, ведущих активную социальную жизнь, риск развития слабоумия на 7% ниже, чем у одиночек.
Кроме того, вступление в клуб, волонтерство, проведение времени с друзьями и семьей или посещение религиозных мероприятий также имело положительный эффект.
Этот метаанализ показывает, что активность приносит пользу, и существует множество занятий, которые легко включить в повседневную жизнь и которые могут быть полезны для мозга, заявил ведущий автор, профессор Лин Лу из Пекинского университета.
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