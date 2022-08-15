Ученые назвали лучший способ защиты от деменции

Исследователи изучили хобби и показатели слабоумия среди 2,1 миллиона человек и выяснили, что те, кто занимается умственными задачами, на четверть реже получали диагноз деменция, то есть, слабоумие.

Согласно обзору нескольких исследований, лучший способ защитить себя от деменции — это поддерживать стимуляцию мозга.

Об этом пишет Корреспондент.

Так, люди, которые регулярно читают книги, играют на музыкальных инструментах или ведут личный дневник, имеют на 23% меньший риск развития этого заболевания.

Регулярные занятия спортом, занятия йогой или танцами обеспечивают 17-процентный защитный эффект.

А у людей, ведущих активную социальную жизнь, риск развития слабоумия на 7% ниже, чем у одиночек.

Кроме того, вступление в клуб, волонтерство, проведение времени с друзьями и семьей или посещение религиозных мероприятий также имело положительный эффект.

Этот метаанализ показывает, что активность приносит пользу, и существует множество занятий, которые легко включить в повседневную жизнь и которые могут быть полезны для мозга, заявил ведущий автор, профессор Лин Лу из Пекинского университета.

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