Ученые выяснили, что может замедлить потерю памяти

Новое исследование показало, что употребление большего количества флавонолов, антиоксидантов, содержащихся в вине, чае и многих овощах и фруктах, может замедлить скорость потери памяти.

Ученые выяснили, что когнитивный показатель участников, которые потребляли больше всего флавонолов, снижался на 0,4 единицы за десятилетие медленнее, чем у тех, кто ел меньше всего флавонолов. Результаты сохраняются даже после поправки на другие факторы, которые могут влиять на память, такие как возраст, пол и курение.

Исследование было опубликовано в рецензируемом медицинском журнале Neurology Американской академии неврологии.

«Удивительно, что наше исследование показывает, что выбор определенной диеты может привести к более медленному снижению когнитивных функций. Что-то такое простое, как есть больше фруктов и овощей и пить больше чая, — это простой способ для людей играть активную роль в поддержании здоровья своего мозга», — сказал в своем заявлении автор исследования доктор Томас Холланд, инструктор отделения внутренней медицины в Медицинском центре Университета Раш в Чикаго.

Деменция, собирательный термин, используемый для описания группы симптомов, влияющих на память, мышление и социальные способности, достаточно серьезно, чтобы мешать повседневной деятельности, ежегодно затрагивает не менее 3-х млн пожилых людей в Соединенных Штатах.

В новом исследовании 961 человек со средним возрастом 81 год и без признаков деменции ежегодно в течение семи лет заполняли анкету о еде. Кроме того, участники ежегодно проходили когнитивные тесты и тесты на память, а также опрашивались о том, сколько времени они тратили на физическую и умственную активность. Люди были разделены на группы в зависимости от их ежедневного потребления флавонолов.

Минимальное потребление составляло около 5 миллиграммов в день; самые высокие 15 миллиграммов в день — это примерно чашка темной листовой зелени, отмечается в исследовании. (Для сравнения, согласно исследованию, среднее потребление флавонолов взрослыми в США составляет от 16 до 20 миллиграммов в день.)

В исследовании изучалось влияние четырех основных флавонолов — кемпферола, кверцетина, мирицетина и изорамнетина — на скорость снижения когнитивных функций в течение семи лет. Было обнаружено, что кемпферол оказывает наибольшее влияние. Согласно исследованию, у людей, которые ели наибольшее количество продуктов с кемпферолом, скорость снижения когнитивных функций была на 0,4 единицы за десятилетие ниже, чем у тех, кто ел меньше всего.

На втором месте оказался мирицетин. У людей, которые ели больше всего продуктов с мирицетином, скорость снижения когнитивных функций была на 0,3 единицы за десятилетие ниже, чем у группы с самым низким потреблением. У людей, которые ели больше всего продуктов с кверцетином, скорость снижения когнитивных функций была на 0,2 единицы за десятилетие ниже. Исследование показало, что диетический изорамнетин не оказал никакого влияния.

Ученые заявили, что исследование показывает связь между более высоким количеством пищевых флавонолов и более медленным снижением когнитивных функций, но не доказывает, что флавонолы напрямую вызывают более медленную скорость снижения когнитивных функций.

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