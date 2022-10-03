Ученые назвали напитки, которые сокращают продолжительность жизни

Самым полезным и здоровым напитком является чистая вода, говорят ученые. Все остальные напитки могут присутствовать в рационе лишь время от времени, особенно это касается любых готовых напитков из бутылок или пакетов.

Ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что злоупотребление сладкими напитками сокращает продолжительность жизни.

Об этом сообщает медицинский портал PubMed.

Исследование проводилось в течение 20 лет и в нем приняли участие более 100 тыс. женщин, средний возраст которых 53 года. Отмечается, что участницы во время наблюдений не страдали сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и диабетом.

Основная задача испытуемых была в том, чтобы сообщать, какие безалкогольные напитки они употребляют чаще всего.

По данным исследования, через 20 лет после начала наблюдения 14 143 участниц умерли от сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний.

Ученые установили взаимосвязь, что на здоровье участниц повлияли напитки с высоким содержанием сахара. Риск преждевременной смерти оказался выше у женщин, которые ежедневно пили морсы, сладкую воду, кофе и чай.

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