Ученые назвали популярный продукт на завтрак, который может спровоцировать развитие диабета

Один из самых простых способов контролировать уровень сахара в крови — правильный и сбалансированный рацион, говорят врачи. Особенно важно тщательно выбирать продукты, с которых вы начинаете свой день. В частности, установлено, что фруктовый сок при регулярном употреблении по утрам может увеличить ваши шансы на развитие диабета 2 типа.

Об этом сообщает Diabetes.co.uk.

Пакетированные соки часто содержат большое количество добавленного сахара, что впоследствии повышает уровень сахара в крови за очень короткий промежуток времени. Ученые выяснили, что употребление всего трех порций фруктового сока каждую неделю может увеличить риск диабета на восемь процентов.

Эксперты медицинского ресурса пишут, что людям с диабетом лучше избегать употребления фруктовых соков. Как правило, употребление в пищу целых фруктов полезнее, чем употребление фруктового сока или фруктовых смузи. Целые фрукты, как правило, содержат растворимую клетчатку, которая помогает улучшить пищеварение. Она также замедляет повышение уровня сахара в крови, что очень важно для пациентов с диабетом, а также всех, кто склонен к развитию болезни.

При этом врачи напоминают, что сладкие фрукты содержат углеводы, которые также могут вызывать гипергликемию у некоторых пациентов, если их есть в больших количествах. Потому важно употреблять их в умеренных количествах.

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