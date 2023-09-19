Ученые назвали популярный вид секса, провоцирующий рак

Есть способ, который может защитить от этого опасного недуга.

Ученые установили, что определенный вид секса провоцирует рак горла.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Последние годы многие страны столкнулись с ростом количества заболеваний раком горла. В частности, зафиксирован всплеск орофарингеального рака, поражающего миндалины и заднюю стенку глотки.

Главный виновник этого – вирус папилломы человека (ВПЧ), который также провоцирует рак шейки матки. Его распространение происходит из-за интимных связей, в том числе оральной близости.

Чем чаще человек вступает в оральную близость с различными партнерами, тем сильнее увеличивается риск. К примеру, человек, имеющей 6+ оральных половых партнеров в течение жизни, имеет в 8,5 раз выше риск в сравнении с теми, кто не занимается оральным сексом.

Можно ли себя защитить? Врачи утверждают, что самый важный механизм защиты – вакцина. Многие страны вакцинируют молодых девушек против ВПЧ, чтобы они были защищены от рака шейки матки.

Кроме этого, вакцинация может защитить от ротового варианта ВПЧ. Если вакцину себе сделают достаточное количество женщин, тогда это также станет косвенной защитой для мужчин. Однако для эффективности этой защиты необходимо, чтобы вакцинированы были более 85% представительниц женского пола в обществе.

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