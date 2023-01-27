Ученые назвали продукты, которые помогают предотвратить рак

Эти продукты называют суперфудами за то, что в них содержится максимальное количество полезных веществ для организма человека.

Американские ученые определили продукты, которые помогают бороться со старением и служат профилактикой онкологических заболеваний.

Об этом рассказали в отчете Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association).

В список суперфудов попали малина, клубника, черника, ежевика, семена кунжута, руккола и мисо.

По мнению врача-диетолога Эми Горин, ягоды ежевики, черники, малины, клубники содержат в себе антоцианы, эти цветные пигменты действуют, как антиоксиданты. Также они могут замедлять возрастное снижение когнитивных функций.

Семена кунжута помимо огромного содержания в них кальция, содержат в себе большое количество клетчатки, цинка и других питательных веществ.

Руккола признана суперфудом не случайно, этот темно-зеленый овощ считается самым здоровым продуктом.

А вот паста мисо из-за сильной концентрации в ней питательных веществ и отличительного свойства бороться с заболеваниями.

Также из известных суперфудов стоит выделить такие продукты, как ягоды годжи, семена чиа, спирулина и киноа.

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