Ученые назвали таблетки, которые спасают от инсульта

14:55, Сегодня
Здоровье и медицина, Полезные советы
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Фото: pixabay.com

Американская компания Amarin заявляет, что препараты, содержащие омега-3, снижают риск смертности от инсульта и инфаркта на двадцать пять процентов.

Американская фармацевтическая компания Amarin опубликовала результаты клинических испытаний своего нового препарата с добавлением полиненасыщенной жирной кислоты омега-3. Подобные препараты впервые привели к статистически значимому снижению риска смерти от инфарктов и инсультов.

Ученые отмечают, что препарат снизил смертность на 25%.

«Препараты хорошо переносились пациентами, побочных эффектов зафиксировано не было», — подчеркивают исследователи.

Однако предыдущие клинические испытания препаратов омега-3 не показали значительного снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому выводы компании еще предстоит проверить.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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