Ученые назвали таблетки, которые спасают от инсульта

Американская фармацевтическая компания Amarin опубликовала результаты клинических испытаний своего нового препарата с добавлением полиненасыщенной жирной кислоты омега-3. Подобные препараты впервые привели к статистически значимому снижению риска смерти от инфарктов и инсультов.
Ученые отмечают, что препарат снизил смертность на 25%.
«Препараты хорошо переносились пациентами, побочных эффектов зафиксировано не было», — подчеркивают исследователи.
Однако предыдущие клинические испытания препаратов омега-3 не показали значительного снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому выводы компании еще предстоит проверить.
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