Ученые обнаружили фрукт, который способен разглаживать морщины

Американские ученые из Калифорнийского университета выяснили, что регулярное употребление манго помогает бороться с морщинами.

Для участия в научном эксперименте группа специалистов пригласила 28 женщин, прошедших период менопаузы. Все представительницы прекрасного пола относились ко 2 и 3 типу кожи по шкале Фитцпатрика. Затем участницы в случайном порядке были разделены на две группы. Женщины-добровольцы из первой группы в течение четырех месяцев употребляли 0,5 чашки манго 4 раза в неделю, а из второй — по 1,5 чашки манго. Чтобы определить точную глубину морщин, ученые использовали фотокамеры с высоким разрешением.

Один из авторов исследовательской работы отметил, что разработанная его командой система анализа и сравнения морщин каждой из участниц, позволила не только получить качественные изображения морщин, но определить их точное количество и глубину. Благодаря этому, ученые сравнивали, как менялась длина и ширина не только глубоких морщин, но и самых мелких, а также появление новых.

В итоге эксперимента оказалось, что группа женщин, которая регулярно употребляла половину стакана манго, значительно улучшила состояние своей кожи, уменьшив в размере морщины. Их глубина уже через первые 8 недель уменьшилась на 23%, а через последующие 2 месяца — еще на 20%.

Ученые подчеркивают значительность результата исследования. В то же время они отмечают целый ряд существующих в эксперименте моментов. У женщин, которые съедали по 1,5 стакана манго четыре раза в неделю, наоборот увеличилось количество и глубина мимических морщин. Таким образом можно сделать вывод, что в определенном количестве фрукт может иметь негативный эффект на состояние кожного покрова. Почему наблюдается такая особенность, ученые пока не могут дать четкий ответ.

Исследователи намерены продолжить изучение влияния манго на кожу женщин. Уже сейчас есть предположения, что положительный эффект был достигнут благодаря отдельным веществам, присутствующим в большом количестве в манго, и усиливающим выработку коллагена.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.