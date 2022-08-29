Ученые обнаружили связь между просмотром телевизора и опасной болезнью

Исследователи из Аризонского Университета изучили данные 145 тысяч людей в возрасте 60+ лет и пришли к выводу, что долгое нахождение перед телевизором или другие проявления пассивной жизни повышают риски развития деменции.

В ходе изучения этого вопроса эксперты пользовались анкетами на сенсорном экране, где участники самостоятельно уведомляли об уровне активности в период обследования. Далее после 12-летних наблюдений они воспользовались больничными записями пациентов, чтобы узнать, у кого была диагностирована деменция. Оказалось, что ее фиксировали 3507 раз.

Об этом сообщает PNAS.

Затем исследователи учли разные демографические показатели (возраст, пол, расовая/этническая принадлежность, тип занятости) и образы жизни (наличие/отсутствие вредных привычек, физических упражнений, алкоголя и социальных контактов, а также режима сна), потому что они оказывают влияние на состояние мозга.

После анализа всего массива данных ученые пришли к выводу, что риск возникновения деменции связан не с временем, проведенным сидя, а видом деятельности. Так, если человек был физически активным, но уделял время телевизору – он имел повышенный риск развития болезни. А вот люди, сидящие за компьютером – сниженный риск.

Это обусловлено тем, что просмотр телевидения ничего не требует человека и по своей сути является пассивным времяпровождением. А вот если человек, например, пишет электронное сообщение или играет в видеоигры, требующие усилий, тогда он задействует больше когнитивных функций. Одновременно с этим эксперты акцентируют внимание на том, что, вне зависимости от характера времяпровождения, сидячий образ жизни все равно плохо влияет на состояние здоровья.

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