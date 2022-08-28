Названы шесть напитков, которые улучшат сон

Одним из залогов бодрости и хорошего настроения на протяжении дня является здоровый, качественный сон ночью.

Есть травяные чаи и другие напитки, которые помогут хорошо выспаться, а по утрам быть бодрым и полным сил.

Что выпить перед сном, чтобы лучше спать — пишет портал Страна здоровья.

Теплое молоко помогает уснуть не только детям. Взрослые тоже могут его пить. Ученые точно не знают, как объяснить феномен этого напитка. Но совет полезный, рабочий.

Ромашка лекарственная – универсальное растение. Ее отвар отлично подходит для ухода за волосами, для борьбы с воспалениями и для успокоения. Ромашковый чай отлично расслабит нервную систему и сделает засыпание быстрым.

Мята — еще одно полезное растение, которое хорошо успокаивает. Радует и то, что сегодня существует много его видов. Поэтому можно экспериментировать со вкусами и ежедневно пить разные мятные чаи.

Вишневый сок богат кислотой триптофаном. Это вещество регулирует гормон сна – мелатонин. Поэтому врачи рекомендуют людям, которые плохо засыпают, выпивать стакан такого напитка каждый день за полчаса до сна.

Кокосовая вода. В жидкости этого ореха много витамина В, который отлично укрепляет нервную систему и делает ее устойчивой к стрессам. Поэтому регулярное употребление кокосов нормализует не только сон, но и снимет раздражительность.

Йогурт – в его состав входит триптофан. Он нормализует выработку мелатонина и способствует крепкому здоровому сну. Каждый день за 45-60 минут до того, как ложитесь в постель, можно выпивать стакан этого напитка. Эффект будет ощутим уже через неделю.

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