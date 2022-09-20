Ученые обнаружили связь между смартфонами и половым созреванием подростков

Ученые провели исследование и установили, что регулярное использование смартфонов и планшетов может приводить к изменению уровня гормонов и увеличению риска раннего полового созревания.

Эксперименты проводились на самках крыс. Оказалось, что ранее начало полового созревания связано с большой продолжительностью воздействия синего света, а также у подопытных снижался уровень мелатонина, повышались некоторые репродуктивные гормоны и происходили физические изменения в яичниках.

Об этом сообщает ESPE.

В прошлых исследованиях ученые связывали синий цвет, излучающийся мобильными устройствами, с нарушением режима сна у детей. Утверждалось, что регулярное использование гаджетов имеет дополнительные риски для развития ребенка и будущей фертильности. Качество сна у детей и взрослых ухудшается, в частности, когда нарушаются биологические часы, потому что из-за синего света не происходит вечернее повышение уровня мелатонина – гормона, готовящего тело ко сну и отдыху.

В период полового созревания уровень металонина у человека высокий, а потому негативное влияние синего света может негативно сказываться на этом процессе. Взаимосвязь влияния синего света и снижения уровня мелатонина указывает на то, что большое количество проведенного времени перед экраном играет некоторую роль в этом росте. Ученые утверждают, что оценить протекание этих процессов у детей крайне сложно.

В рамках проведения нового исследования ученые воспользовались моделями крыс и разделили их на 3 группы по 6. Испытуемых подвергли либо нормальному циклу освещения, либо 6 или 12-часовому воздействию синего света. Возникновение первых признаков полового созревания произошло гораздо раньше в обеих группах, которые подверглись влиянию синего света. Чем дольше тот их облучал – тем раньше наступало половое созревание.

Крысы, подвергшиеся влиянию синего света, имели сниженный уровень мелатонина и повышенные специфические репродуктивные гормоны (эстрадиол и лютеинизирующий гормон). Также у них физически изменилась ткань яичников, что соответствовало началу полового созревания. 12-часовое воздействие также привело к тому, что у крыс повредились клетки и воспалились яичники.

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