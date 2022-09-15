Назван эффективный метод успокоить младенцев, которые не могут уснуть

С младенцами бывает тяжело, тем более с теми, которые подвержены чрезмерному плачу и проблемам с засыпанием без явных на то причин. Попытка уложить таких детей спать еще больше истощает часто и без того уставших родителей.

Японские ученые нашли оптимальный способ успокоить плачущего и не засыпающего младенца. Для этого они советуют походить с младенцем на руках в течение нескольких минут, после чего посидеть с ним еще пять-восемь минут, прежде чем укладывать в кроватку.

Об этом сообщает издание Current Biology.

Отмечается, что с младенцами бывает тяжело, тем более с теми, которые подвержены чрезмерному плачу и проблемам с засыпанием без явных на то причин. Попытка уложить таких детей спать еще больше истощает часто и без того уставших родителей, и может приводить к жестокому обращению.

«Группа ученых во главе с исследователями института RIKEN подошли к вопросу с научной точки зрения. Они сосредоточились на том, что млекопитающим свойственна так называемая транспортная реакция: младенцы и другие детеныши склонны успокаиваться, когда их переносит мать. На этот раз они стремились развить тему и определить оптимальное поведение, чтобы уложить младенцев спать», — говорится в материале.

В частности, ученые определяли на основе 22 младенцев в возрасте до семи месяцев эффективность четырех способов успокоить и усыпить маленьких детей: «ходить и держать», когда мать прохаживалась с малышом на руках; «сидеть и держать», когда мать сидела и держала на руках ребенка; «качать в кроватке», когда младенца помещали в мобильную кроватку или коляску и качали вперед-назад; «положить в кроватку», когда ребенка просто помещали спать в кроватку.

Каждое действие выполнялось от 30 секунд до пяти минут. При этом отслеживалась реакция детей: устанавливалось их сердцебиение с помощью электрокардиографии и мозговая активность с помощью электроэнцефалографии.

Исследователи заметили, что лучше успокаивает младенцев во время плача движение, а особенно, ходьба матери с ними на руках, прикладывая ребенка к своему телу с поддержанием головы. Большинство детей в эксперименте засыпали уже во время пятиминутной прогулки или в течение нескольких минут после нее. Впрочем, как только их после этого помещали в кроватку, они снова начинали плакать.

«Решением этого оказалось «пережидание»: после того, как ребенок успокоился, или даже заснул на руках, нужно было посидеть с ним еще 5-8 минут, прежде чем поместить в кроватку. В таком случае младенцы остаются во время фазы поверхностного сна спокойными на руках матери, а в кроватку уходят уже тогда, когда глубоко спят и их с меньшей вероятностью потревожит перемещение», — пишет издание.

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