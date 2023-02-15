Ученые объяснили, чем полезен брак для здоровья

Исследования показали, что женатые люди чувствуют себя лучше, чем одинокие.

Специалисты американского университета Пердью утверждают, что брак может оказать положительное влияние на ваше состояние здоровья.

Такие результаты показали проведенные исследования.

Так, ученые изучили три главных фактора, чтобы понять влияние отношений на здоровье — влияние социальной поддержки на здоровье, влияние стресса на организм и влияние отношений на поведения в здоровье.

«Связь может быть связана с актом самовыбора: то есть у здоровых и богатых людей естественно есть больше шансов не только жениться, но и найти партнера, который более богат и здоров среднего. Среди мужчин и женщин с худшим здоровьем и богатством существует тенденция сниженных шансов вообще жениться», — говорится в выводах исследований.

По мнению ученых, положительное влияние на здоровье оказывает также изменение поведения и социальных связей у партнеров.

«Брак дает ощущение причастности, больше возможностей для социального участия и уменьшения чувства одиночества. Социальная интеграция и изменение степени участия людей в социальной деятельности оказывает непосредственное влияние на здоровье: снижение рисков гипертонии, сердечных заболеваний, смерти или самоубийства», — указано в сообщении.

Таким образом, между браком и здоровьем оказался воспалительный процесс в организме — исследования подтвердили влияние одиночества и ощутимости тесных отношений на течение воспаления.

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