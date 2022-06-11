Медики назвали группу крови, обладатели которой подвержены болезням сердца

Согласно исследованию, проведенному Гарвардской школой общественного здоровья, люди с группами крови A (II), B (III) или AB (IV) имеют более высокий риск ишемической болезни сердца, чем люди с группой крови 0 (I).

При этом самый высокий риск сердечных заболеваний именно у людей, которые являются носителями IV группы крови (AB).

Исследователи говорят, если вы знаете, что у вас более высокий риск, вы можете уменьшить риск ведением более здорового образа жизни. Например, вы можете начать правильно питаться, быть физически активными, а также бросить курить.

Ученые также обнаружили, что первая группа крови имеет не только меньший риск сердечных заболеваний, но и рака желудка.

А вот люди со второй группой чаще других болеют раком желудка. Исследователи полагают, что это может быть связано с тем, что инфекция H. pylori (вызывающая хеликобактериоз) чаще встречается у людей с группой крови А.

Это бактерия, которая обычно встречается в желудке и двенадцатиперстной кишке. Она может вызвать воспаления и язвы.

Люди с четвертой группой крови также более склонны к проблемам с памятью. А те, у кого вторая группа, могут иметь больше кортизола — гормона стресса.

Ранее «Курсор» писал, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца. Новое исследование показало, что употребление достаточного количества воды не только эффективно предотвращает обезвоживание, но и снижает риск развития сердечной недостаточности.

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