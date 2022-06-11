Эксперты заявили, что алкоголь может вызвать рак кишечника

Рак кишечника является четвертым по распространенности видом рака в Великобритании. А по количеству летальных исходов этот вид рака занимает второе место.

Исследователи из Соединенных Штатов заявили, что алкогольные напитки могут стать причиной развития рака кишечника.

Новое исследование опубликовано в журнале Jamanetwork.

Сообщается, что рак кишечника является одним из распространенных онкологических заболеваний. Эксперты уверены, что употребление более четырех порций алкогольных напитков в неделю способно повысить риск развития опухоли. При этом риск продолжает увеличиваться, если человек продолжает употреблять алкоголь.

Кроме того, специалисты предупредили, что вероятность заболеть раком кишечника из-за алкоголя у мужчин выше, чем у женщин. Предполагается, что это связано с тем, что мужской и женский организмы расщепляют алкоголь по-разному.

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