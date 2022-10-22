Ученые определили овощи, способствующие развитию рака желудка

Рак желудка – это злокачественная опухоль слизистой оболочки желудка, которая возникает из клеток желудка, вырабатывающих слизь, пояснили медики.

Рак желудка также может быть спровоцирован генетикой, диетой, вредными привычками и режимом питания.

Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на Всемирный фонд исследований рака.

На ранних стадиях развитие рака может проявляться в виде потери аппетита или нарушения пищеварения. В качестве симптомов врачи указывают на быструю потерю веса, слабость и повышенную утомляемость.

Однако исследователи считают, что есть овощи, которые способствуют возникновению рака. По их словам, речь идет об овощных консервах. Такие продукты опасно есть часто и в больших количествах, говорят врачи и советуют отдавать предпочтение свежим плодам.

Отмечено, что такие продукты содержат много соли и кислоты, поэтому их можно хранить дольше. Эти ингредиенты изменяют вязкость слизи, что защищает желудок от раздражения. Постоянное злоупотребление солью может привести к разрушению клеток и раку.

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