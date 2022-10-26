Ученые открыли новый эффективный способ похудения

Ученые провели исследование и успешно подтвердили гипотезу, согласно которой кремнезем может существенно «препятствовать процессам пищеварения».

Об этом сообщает Science Alert.

Еще в 2014 году специалисты провели эксперименты на грызунах и пришли к выводу, что диета, содержащая высокий уровень жиров, приводит к меньшему набору веса испытуемыми, чем диета, куда добавляют наночастицы пористого кремнезема (MSP), получаемого из очищенных частиц песка.

Дальнейшие эксперименты продемонстрировали, что эффективность этой диеты связана с размером частиц кремнезема. Исследователи продолжали изучать этот вопрос и пришли к выводу о влиянии правильного размеры и формы MSP на способность грызуна переваривать пищу в тонком кишечнике.

В 2020 году ученые вновь провели эксперименты с использованием клинических данных десятка людей, имеющих ожирение. Оказалось, что MSP способствуют снижению уровня глюкозы и холестерина в крови – одни из основных акторов риска сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Любопытно, что использование кремнезема не провоцировало какой-либо дискомфорт у испытуемых и не наносило вред привычной работе кишечника.

Полученные результаты заинтриговали исследователей, но они все равно не могли прояснить детали фактического механизма снижения веса, а потому была нужда в дополнительных исследования. Именно поэтому ученые воспользовались 13 разными размерами и форм MSP в моделировании человеческого кишечника после обильного приема пищи, чтобы получить дополнительные сведения о влиянии пористого кремнезема.

Оказалось, что он существенно «препятствует процессам пищеварения». Каждый из них ввели в модель желудочно-кишечного тракта человека, включающую 30-минутное желудочное пищеварение, а также 6-минутное кишечное пищеварение и всасывание. Было установлено, что самые эффективные частицы кремнезема – шириной пор от 6 до 10 нанометров.

Есть версия, что пористые частицы песка поглощают как переваренные, так и не переваренные питательные вещества, до того, как они оказываются в кровотоке. По всей видимости, именно благодаря этому MSP останавливают поступление калорий. Теперь запланировано продолжите испытаний на животных моделях и последующая проверка механизма в клинических испытаниях на людях.

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